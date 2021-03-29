ذهبيتان للحمادي وحوير في بطولة الإمارات للدرّاجات المائية

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

حقق درّاج نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، سلطان الحمادي، المركز الأول في فئة واقف GP2، والمركز الثاني بفئة واقف GP1، في الجولة الأولى من بطولة الإمارات للدراجات المائية، التي جرت على شاطئ الحديريات في العاصمة أبوظبي بمشاركة كبيرة، وبرعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي. وحقق درّاج نادي الشارقة عامر حوير المركز الأول في فئة المواطنين جالس GP3، فيما حقق زميله مانع المرزوقي المركز الثاني في فئة جالس GP2، وحقق المركز الثالث في فئة جالس محترفين GP1. وقال بيان صحافي: «شارك في المرحلة الأولى من البطولة 35 دراجاً من المواطنين والمقيمين في الدولة».

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