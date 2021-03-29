المدفع: إذا اقتضت مصلحة الشارقة رحيل مجلس الإدارة فسيرحل

المصدر: منصور السندي ■ الشارقة

أكّد رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، علي المدفع، أنه إذا كانت مصلحة النادي تقتضي رحيل مجلس الإدارة فإنه سيرحل، مؤكداً ثقته بمدرب الفريق عبدالعزيز العنبري.

وقال في حديث لقناة الشارقة الرياضية: «هناك برامج رياضية تطلق الشائعات وتخلق أموراً غير موجودة، ومن طالب بعودة رئيس مجلس شركة الشارقة لكرة القدم، عبدالله العجلة، يطالب الآن برحيله!». وأضاف «جمهور الشارقة له وزنه وتأثيره، لكن الأمور لا تُدار بوسائل التواصل الاجتماعي».

وتراجعت نتائج الشارقة خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ واحتل الفريق حالياً المركز الثالث، بعدما كان متصدراً ترتيب فرق دوري الخليج العربي منذ بداية الموسم الكروي الحالي.

وعن الإصابات التي تعرض لها عدد من لاعبي الشارقة، في الفترة الماضية، قال المدفع: «كان هناك خلل في تشخيص إصابات اللاعبين من قبل الطاقم الطبي». وأكمل: «فريق الشارقة تعرض خلال شهرين إلى 14 حالة إصابة بـ(كورونا)، و10 إصابات مختلفة»، مشدداً على أن «النادي لا يريد التفريط في لاعبي الفريق ماجد سرور وسيف راشد، لكن المغريات كثيرة والعروض الأخرى أعلى».

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