إطلاق شعار «كأس الخمسين» على نهائي كأس الخليج العربي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت رابطة المحترفين عن إطلاق شعار «كأس الخمسين» على المباراة النهائية لكأس الخليج العربي للموسم الجاري 2020-2021، المقرر إقامتها في التاسع من أبريل المقبل على استاد الشارقة، وتجمع فريقي شباب الأهلي والنصر.

وقالت الرابطة، في بيان، أمس: «تأتي تلك الخطوة من جانب الرابطة، ضمن المبادرات التي تترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بإعلان عام 2021، (عام الخمسين)، احتفاءً بالذكرى الـ50 لتأسيس الدولة». وأضافت: «نفخر بإطلاق هذا المسمى ليكون النهائي ضمن مبادرات وفعاليات واحتفالات ستقام لمدة عام كامل بإشراف لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي للدولة، والتي يترأسها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس اللجنة».

وأكدت الرابطة أن «(كأس الخمسين) سيكون شعار تتم ترجمته على أرض الواقع خلال نهائي كأس الخليج العربي، من خلال السعي إلى إبراز الروح الاحتفالية بهذه المناسبة، من أجل مواصلة مسيرة الازدهار والتطور في المجالات كافة، ومنها الرياضة، وكرة القدم على وجه التحديد».

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