بني ياس.. متصدر الدوري قميصه خالٍ من الرعاية

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

يأمل المسؤولون في شركة بني ياس لكرة القدم أن تجذب صدارتهم لترتيب دوري الخليج العربي، إلى جانب اقترابهم من حسم بطاقة المشاركة في دوري أبطال آسيا، أنظار المؤسسات والشركات لرعايتهم، بعد أن ظلت قمصان الفريق، منذ بداية الموسم، خالية من أسماء شركات رعاية، في وقت تزدحم فيه قمصان أندية أخرى بمجموعة من الجهات الراعية.

وقال مصدر في شركة نادي بني ياس لكرة القدم لـ«الإمارات اليوم» إن أبوابهم مفتوحة أمام عروض الشركات لرعايتهم، سواء في الموسم الحالي أو المقبل، بغض النظر عن تحقيق لقب دوري الخليج العربي من عدمه. وأضاف: «ظللنا نطلب من الشركات أن تنظر إلينا، وحالياً أبوابنا مفتوحة، والفريق يقدم مستويات مميزة، وينافس على لقب الدوري، وهو بكل تأكيد يعد أمراً جاذباً للشركات الرعاية للوقوف خلفنا».

وأشار المصدر إلى أن قيمة عقود الرعاية لم تتغير عقب النجاحات التي حققها الفريق في الموسم الحالي، واعتلاء صدارة الترتيب، وقال: «هي الحزم نفسها، لم تتغير بعد النتائج التي تحققت، وأعتقد أنها الفرصة المناسبة للمؤسسات والشركات لرعايتنا، بعد أن لفتنا الانتباه بطريقة جيدة، ونأمل أن ننجح في تحقيق لقب الدوري في الموسم الحالي، والاستمرار في المحافظة على المستوى نفسه في السنوات المقبلة».

وأكد المصدر أن إدارة النادي تعاهدت على أهمية استمرار الفريق في تحقيق النتائج الجيدة حالياً ومستقبلاً، لإبقاء «السماوي» في مصاف أندية المقدمة، بعد أن أثبت قدراته بالنتائج. وقال: «المحافظة على المستوى أمر مهم، والنادي فرض نفسه علامة تجارية من خلال النتائج التي حققها في الموسم الحالي، ومن المفارقات أن نادينا الذي يتصدر الترتيب لا يمتلك شركة راعية، في حين هناك أندية في دوري الدرجات تمتلك عقود رعاية».

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت تقريراً، بداية الموسم، حول غياب الرعاة لدى أندية بني ياس، وخورفكان، والظفرة، وحتا. وقال المسؤولون في الشركات الأربع إنهم جرّبوا كل السبل في إطار جذب الرعاة، وقالوا إنهم اضطروا للتقدم بعروض إلى جهات معينة لرعايتهم، لكنهم لم يجدوا أي تجاوب، واتفقوا على أن قيمة الرعاية لأنديتهم ليست مرتفعة، وأنها في الوقت نفسه قابلة للتفاوض.

يذكر أن أندية نجحت في عقد رعاية مع شركات عدة، من بينها نادي شباب الأهلي بشراكته مع مجموعة عبدالواحد الرستماني «وكيل نيسان»، فيما وقّع نادي الجزيرة اتفاقية شراكة مع منصة التواصل الاجتماعي العالمية الشهيرة «تيك توك».

ويمتلك نادي الشارقة «حامل لقب الدوري» عقدَيْ رعاية مع المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، ومستشفى الجامعة بالشارقة، وترعى مؤسسة دبي العقارية نادي الوصل، في حين لدى نادي الفجيرة راعٍ هو «أساس للاستثمار والتطوير»، فيما يرعى مستشفى برجيل نادي الوحدة، ويواصل بنك أبوظبي الأول رعايته لنادي العين.

واعتلى بني ياس صدارة ترتيب دوري الخليج العربي، الأسبوع الماضي، للمرة الأولى منذ بداية الموسم برصيد 48 نقطة، بفارق نقطة خلف الجزيرة صاحب المركز الثاني بـ47 نقطة، وذلك قبل أربع جولات حاسمة حتى نهاية الموسم، الذي يتطلع بني ياس لأن يتوج فيه بلقب المسابقة، للمرة الأولى في تاريخه في عصر الاحتراف.

من جهة أخرى، واصل الفريق تدريباته الجماعية على ملعب الفريق باستاد الشامخة، بقيادة المدرب الروماني دانيال إيسيلا، وذلك تحضيراً للمواجهة القوية التي تنتظر «السماوي»، حينما يخرج السبت المقبل للقاء مضيفه الشارقة ضمن الجولة 23 للمنافسة.

رعاة الأندية الـ 10

- شباب الأهلي: «ماج» و«مجموعة الرستماني»، واللباس «نايكي».

- الجزيرة: «هيلث بوينت»، و«تيك توك»، واللباس «بوما».

- العين: «بنك أبوظبي الأول»، واللباس «نايكي».

- الوحدة: «برجيل»، واللباس «أديداس».

- الشارقة: «المنطقة الحرة لمطار الشارقة» و«مستشفى الجامعة بالشارقة»، واللباس «أديداس».

- النصر: «بنك الإمارات الإسلامي»، واللباس «N95».

- الوصل: «دبي العقارية»، واللباس «أمبرو».

- كلباء: «كالتكس للبترول»، واللباس «إيريا».

- عجمان: «بنك عجمان»، واللباس «أديداس».

- الفجيرة: «أساس للاستثمار والتطوير»، واللباس «بوما».

• «السماوي» يواصل تحضيراته لمواجهة الشارقة في الجولة 23 السبت المقبل.

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