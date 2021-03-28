عمر آل علي يدير مباراة اليابان ومنغوليا في تصفيات المونديال

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

اختار الاتحاد الآسيوي الحكم الدولي عمر آل علي، لإدارة مباراة منتخبي اليابان ومنغوليا، التي تٌقام بعد غدٍ على ملعب استاد فوكودا دينشي، بمدينة شيبا اليابانية، ضمن مباريات المجموعة السادسة للتصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023. وقال الاتحاد القاري، في تصريحات صحافية، إن طاقم التحكيم سيضم، أيضاً، جاسم عبدالله مساعداً أول، وسبت عبيد مساعداً ثانياً.

وكان (الآسيوي) عين أحمد يعقوب المسؤول الفني للمقيّمين والمحاضرين بإدارة الحكام في اتحاد الكرة، مقيماً لطاقم تحكيم مباراة طاجيكستان مع منغوليا، التي جرت أول من أمس في العاصمة الطاجيكية دوشانبي، ضمن المجموعة السادسة.

من جهة أخرى، يُغادر الحكم الدولي سلطان محمد صالح، غداً، إلى العاصمة البحرينية المنامة لإدارة ودية البحرين والأردن، التي ستلعب الثلاثاء المقبل.

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