الشوط الثالث.."سابجيكتيفست" يسجل رقماً قياسياً جديداً في كأس دبي الذهبي

المصدر: أحمد طارق - دبي

قاد الفارس جوزيف فانينغ الجواد "سابجيكتيفست" المملوك لـ(جي وولكر)، لتسجيل رقماً قياسياً جديداً في كأس دبي الذهبي بمضمار ميدان بعدما حطم الرقم السابق الذي كان يحمله الجواد "فايزر أباد" بزمن قدره 3:17:92 دقائق.

وفاز "سابجيكتيفست" بالمركز الأول مسجلاً زمناً قدره 3:17:77 دقائق، بينما جاء في المركز الثاني الجواد "والديربي" المملوك إلى وول دوسلدورف فايترز وحل ثالثاً الجواد "أواي هي جوز" المملوك إلى خليفة سعيد سليمان.

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