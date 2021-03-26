المصدر: الامارات اليوم

تغييرات

يتردد داخل أروقة أحد الأندية أن رياح التغيير الإداري ستهب على مجلس الإدارة وشركة كرة القدم في نهاية الموسم المقبل، وأن النادي سيأتي ببعض الأفراد الجدد من رموز ولاعبين سابقين، بعد خيبة الأمل في النتائج التي تحققت هذا الموسم.

اعتراف

اعترف مسؤول بارز في أحد الأندية بأن صفقات الشتاء التي أبرمها النادي لم تأت بالنتائج المنتظرة، إذ ظهر اللاعبون الجدد الذين انضموا إلى الفريق بمستويات أقل مما كان متوقعاً، خصوصاً الأجانب.

تعديل

عدّل نادٍ في دوري الخليج العربي عقد لاعب مقيم، بعدما أثبت أنه أفضل لاعبي الفريق، وأنه الأقل راتباً، حيث بدأ اللاعب في تلقي عروض من أندية أخرى.

عقد

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعب خورفكان المعار من الشارقة، عمر جمعة ربيع، اقترب كثيراً من الانضمام إلى نادي النصر، بعقد لثلاث سنوات، بعد تميزه في الموسم الحالي.

تفاوض

طلبت الجهة المسؤولة عن إجراء الحوارات الإعلامية في النادي المحترف تأجيل إجراء حوار مع اللاعب الذي تميز في الكثير من المباريات، خشية أن يُسلّط الضوء عليه بقوة، ويُصعِّب مهام التفاوض معه لتجديد عقده.

مقيم

رفع نادٍ سعر لاعبه المقيم 10 أضعاف قيمته الحقيقية، بحيث أصبحت توازي قيمة لاعبين آخرين يلعبون في الدوريات الأوروبية، بعد أن علم من وكيل أعمال أن اللاعب مطلوب من نادٍ منافس، يتمتع بإمكانات مالية جيدة.

تفويض

تلقى لاعب مقيم اتصالات عديدة لتوقيع رسالة تفويض لبحث انتقاله إلى أحد الأندية التي تنافس دائماً، لكنه رفض ذلك، لرغبته في التركيز على مباريات الفريق، وأن عقده مازال جارياً.

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