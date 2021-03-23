اتحاد كلباء يسحب الشكوى المطالبة بإعادة مباراة النصر

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

قررت إدارة شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم اليوم سحب الشكوى المقدمة من قبل النادي، والذي يطالب من خلالها بإعادة مباراة النصر التي جرت في الجولة 21 من دوري الخليج العربي، وفاز بها النصر 2-1. وقال النادي في بيان صحافي إن سحب شكواه هو لتجديد الثقة بالتحكيم الإماراتي، ولكي "يستمر الجو الرياضي النقي".

وقال رئيس شركة كرة القدم علي اللوغاني إن إدارة شركة كلباء لكرة القدم تحرص على "دعم الحكم الإماراتي، وتجديد الثقة بالمنظومة التحكيمية، وايمانا منا في الشركة بأهمية أن تسود الروح الرياضية أجواء كرة القدم الاماراتية، بعيدا عن الاتهامات والتشكيك بالنزاهة التحكيمية". وقال كذلك إن ذلك بهدف عدم الاضرار بسمعة الحكم الاماراتي المتألق في المحافل الآسيوية والعالمية ولتجنب الدخول في أي تبعات من شأنها الإضرار بسمعة الكرة الإماراتية ومكتسباتها على كافة الأصعدة.

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