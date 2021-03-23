«قرعة الدرهم» تحسم فوز الشعفار برئاسة دراجات آسيا حتى 2025

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

احتفظ رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، أسامة الشعفار، بمنصبه بعد فوزه بـ«القرعة»، خلال الانتخابات التي أقيمت، أمس، في فندق الإنتركونتننتال فستيفال دبي، بمشاركة 43 اتحاداً وطنياً في القارة ضمن الجمعية العمومية، وبحضور ديفيد لابارتين، رئيس الاتحاد الدولي للعبة.

ونجح الشعفار في الفوز بالدورة الانتخابية الجديدة، الممتدة من 2021 إلى 2025، بعد تعادله مرتين مع منافسه الماليزي أمارجي بنتيجة 21-21، ليتجه كلا المرشحين إلى عملية القرعة، وتم إجراؤها بواسطة «الدرهم الإماراتي»، التي ابتسمت لمصلحة الشعفار.

وقال الشعفار، في تصريحات صحافية: «سعيد بالفوز بالمنصب للمرة الثانية، وأشكر القيادة الرشيدة التي تدعم أبناءها في كل المجالات»، مضيفاً: «الفوز بالمنصب يؤكد أن شباب الإمارات قادرون على تولي أكبر المناصب القارية والعالمية، والمرحلة المقبلة ستكون صعبة لأن هناك عدداً من الموضوعات المهمة على الساحة الآسيوية، في مقدمتها دعم وتطوير اللعبة، والوصول بها إلى العالمية، وتحتاج إلى جهد كبير، ونحن قادرون على تحمل المسؤولية، وسنرفع راية الإمارات».

حارب: الفوز يؤكد ثقة الاتحادات الآسيوية برياضة الإمارات

أكد أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، أن احتفاظ أسامة الشعفار بمنصبة رئيساً للاتحاد الآسيوي، يؤكد ثقة الاتحادات الوطنية الآسيوية بالجهود التي بذلها الشعفار، لتطوير هذه الرياضة على مستوى القارة في الأربع سنوات الماضية. مشيراً إلى أن ذلك مكسب جديد للكوادر الوطنية الشابة، التي أكدت قدرتها على تولي المناصب القيادية في الاتحادات القارية والدولية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news