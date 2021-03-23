فتح باب التسجيل لسباق الجري في دورة ند الشبا

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يُفتح، اليوم، باب التسجيل في سباق الجري، ضمن فعاليات النسخة الثامنة من «دورة ند الشبا الرياضية»، التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، بمجمّع ند الشبا الرياضي، وفق الإجراءات الاحترازية، والبروتوكولات الخاصة بالمنافسات المعتمدة.

ويتواصل التسجيل حتى العاشر من أبريل المقبل، على أن تقام المنافسات لمسافتي خمسة كيلومترات، و10 كيلومترات، يوم 29 أبريل، ويتنافس المشاركون فيها على مجموع جوائز يبلغ 320 ألف درهم.

وقال بيان صادر عن اللجنة المنظمة إنه سيسمح بالمشاركة في منافسات بطولة الجري للعدائين، مواطنين ومقيمين، واللاعبين المحليين من داخل الدولة، وذلك ضمن فئات عدة، حسب كل سباق.

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