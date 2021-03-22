الجولة الثانية من دوري «أم الإمارات» للجوجيتسو الجمعة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق الجمعة المقبلة الجولة الثانية من دوري «أم الإمارات» للجوجيتسو في صالة أرينا بمدينة زايد الرياضية. وتأتي الجولة الثانية من دوري «أم الإمارات» للجوجيتسو في توقيت مثالي، وفي ذروة استعدادات لاعبات الأندية والأكاديميات في الدولة للمشاركة في بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، الشهر المقبل. وستسهم هذه الجولة المهمة من دوري «أم الإمارات» في تعزيز استعدادات اللاعبات الفنية والنفسية والبدنية لخوض نزالات ذات مستويات رفيعة، وهي ما تتسم بها بطولات المرحلة المقبلة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news