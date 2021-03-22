الوحدة ينتصر في «الديربي».. والسعادة لبني ياس

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

قدم الوحدة هدية ثمينة إلى بني ياس، بعدما تغلب «العنابي» على الجزيرة بهدفين دون رد في «الديربي»، أمس، على استاد آل نهيان في أبوظبي، بختام مباريات الجولة الـ22 لدوري الخليج العربي، ليرفع الوحدة رصيده إلى 35 نقطة، بينما فرّط «فخر أبوظبي» في صدارة ترتيب الدوري، بعدما توقف رصيده عند 47 نقطة، متراجعاً للمركز الثاني خلف بني ياس، الذي انفرد بصدارة لائحة الترتيب برصيد 48 نقطة.

شهدت المباراة سرعة كبيرة في نسق اللعب منذ بداية اللقاء، خصوصاً من جانب الجزيرة الذي أهدر ثلاث فرص في أول 15 دقيقة، الأولي عندما توغل زايد العامري من الناحية اليسرى، ولعب كرة عرضية إلى خلفان مبارك، الذي سدد كرة ضعيفة في يد الحارس محمد الشامسي (2)، بينما سدد الصربي ميلوس كوسانوفيتش كرة قوية من ركلة حرة مباشرة، تصدى لها الشامسي (9)، كما أهدر الهولندي براندلي كواس فرصة خطرة من كرة عرضية لعبها خليفة الحمادي، وتابعها كواس برأسه، ولكن الكرة ذهبت فوق العارضة (11).

في المقابل، دخل الوحدة أجواء اللقاء، بعدما تحرك قائد الفريق، إسماعيل مطر، الذي لعب كرة عرضية وقابلها السلوفيني تيم ماتافز بتسديدة رائعة «على الطائر»، ولكن الكرة علت العارضة (18).

وتراجع أداء الفريقين في آخر 15 دقيقة من الشوط الأول، بعدما غلب الحذر على أداء اللاعبين، وكانت أبرز فرصة من كرة لعبها خلفان مبارك، وقابلها المغربي محمد ربيع برأسه، ولكن محمد الشامسي تألق في التصدي للكرة (33).

أما الشوط الثاني فارتفعت الإثارة بعدما أحرز تيم ماتافز الهدف الأول من كرة صاروخية سددها من داخل منطقة الجزاء (52)، ورد مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، بإجراء تبديلين بنزول كل من النيجيري إيموه إزيكيل وعبدالله إدريس بدلاً من زايد العامري وخليفة الحمادي.

وسيطر الجزيرة على وسط الملعب، بعدما تراجع لاعبو «العنابي» إلى وسط ملعبه، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة كبيرة عن طريق إسماعيل مطر والسوري عمر خريبين وخليل إبراهيم، إذ سدد خريبين كرة خطرة، تصدى لها علي خصيف (75)، قبل أن يضيف إسماعيل مطر الهدف الثاني في الدقيقة 76 من هجمة مرتدة نموذجية، قادها «سمعة» بنفسه ومرر الكرة إلى ماتافز، الذي أعادها إلى مطر وأكملها الأخير في المرمى.

وحصل خليل إبراهيم على الإنذار الثاني والبطاقة الحمراء، لتنتهي المباراة بفوز الوحدة، ويشتعل صراع المنافسة على لقب الدوري قبل انتهاء المسابقة بأربع جولات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news