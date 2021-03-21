لا تغيير في صراع الهدافين.. الكبار صاموا في الجولة 22

المصدر: سيد مصطفى – دبي

بقي الصراع على لقب الهدافين لبطولة دوري الخليج العربي لكرة القدم كما هو دون تغيير، بعد أن صام أصحاب الصدارة عن التسجيل في الجولة 22 التي اختتمت مساء اليوم.

وحافظ على مبخوت على صدارة الهدافين منفرداً بـ21 هدفاً، وبقي ليما ثانياً بـ 19 هدفاً.

وحافظ مهاجم بني ياس البرازيلي، جواو بيدرو، على المركز الثالث بـ16 هدفاً.

وبقي لاعب خط وسط الشارقة، كورنادو رابعاً برصيد 15 هدفاً، بعدما عجز عن التسجيل للجولة الثانية على التوالي.

وعاد مواطنه وزميله في الشارقة، ويليتون سواريز لمعرفة طريق الشباك من جديد بعدما سجل في مباراة الوصل ليرفع رصيده إلى 13 هدفاً محتفظا بالمركز الخامس.

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