دوري الخليج العربي.. الوحدة يقلب موازين الصدارة

المصدر: سيد مصطفى-دبي

قلب الوحدة موازين الصدارة، ومنح بني ياس قمة دوري الخليج العربي لكرة القدم منفرداً بعدما تغلب على الجزيرة بهدفين دون رد مساء اليوم الأحد في ختام المرحلة 22 من المسابقة.

وجاءت تلك النتيجة على طبق من ذهب لبني ياس الذي أدى ما عليه وفاز على حتا بهدف دون رد، رافعاً رصيده للنقطة 48 وبفارق نقطة واحدة عن الجزيرة الذي تراجع للمركز الثاني.

وواصل الشارقة تراجعه على مستوى النتائج وعاد من ملعب الوصل بتعادل إيجابي 3/3 ليفقد نقطتين جديدين في صراعه نحو الاحتفاظ بلقب الدوري، ليرتفع فارق النقاط بينه وبين بني ياس إلى سبع نقاط.

وارتقى شباب الأهلي إلى المركز الرابع بعد فوزه خارج الديار على الظفرة 2/1 مستفيداً من سقوط النصر أمام الفجيرة بهدفين دون رد، رافعاً رصيده إلى 40 نقطة، فيما تقهقر العميد للمركز الخامس برصيد 39 نقطة.

وعاد العين للمركز السادس بعد فوزه السهل على عجمان بهدفين دون رد، متفوقاً على الوصل، الذي كان أكثر المتضررين من تلك الجولة بعد فوز الزعيم والعنابي، ليتراجع للمركز الثامن برصيد 34 نقطة.

وكان التغير الأبرز في منطقة الصراع على البقاء، اذ خدمت تلك الجولة الفجيرة، الذي حقق فوزاً مستحقاً على النصر، وقفز للمركز 12 برصيد 14 نقطة مبتعداً بثلاث نقاط كاملة عن عجمان، الذي أصبح في المركز 13 وحتا صاحب المركز الأخير وبفارق ست نقاط.

وابتعد اتحاد كلباء في المركز التاسع بعد أن فاز على خورفكان، 2-1، رافعاً رصيده للنقطة 32 وبفارق نقطتين عن الوصل صاحب المركز الثامن.

وواصل الظفرة نتائجه السلبية تحت قيادة مدربه السوري، محمد قويض، بتلقيه خسارة جديدة في الدوري، ليتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الـ11.

وشهدت الجولة 22 تراجعاً في حصيلة الأهداف، اذ سُجل 19 هدفاً فقط، لترتفع حصيلة أهداف الدوري إلى 476 هدفاً في المباريات الـ 154 التي جرت حتى الأن.

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