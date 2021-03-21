بالصور.. العين يزيد أوجاع عجمان ويؤزم موقعه في القاع

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

ازدادت وضعية عجمان سوء في دوري الخليج العربي لكرة القدم، بخسارته على ملعبه أمام العين، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، لحساب الجولة 22 من المسابقة.

وتجمد رصيد "البرتقالي" عند 11 نقطة ليتراجع إلى المركز 13 على لائحة الترتيب العام لجدول المسابقة، بفارق ثلاثة نقاط عن مركز الأمان الذي يحتله الفجيرة الذي فاز على النصر في الجولة نفسها.

وجاء هدفي المباراة عن طريق اللاعب الشاب، محمد عباس (15) وكودجو لابا (86)، ليرفع الزعيم رصيده للنقطة 37 في المركز السادس.

وكان عجمان، الأكثر ضغطا في الدقائق الأولى وسنحت له فرصة التسجيل أولاً عبر حسين عبد الرحمن، لولا تدخل مهند العنزي، الذي اصطدمت الكرة به وتحولت إلى ركنية (5).

وكاد عجمان يستقبل هدفاً من خروج خاطئ من الحارس علي الحوسني، ولكن من حُسن حظه أن الكرة ارتطمت بالقائم (9)، وتحولت دفة اللعب بعد ذلك لمصلحة العين الذي نجح بعد عدة محاولات من التسجيل عن طريق اللاعب الشاب محمد عباس، مستغلاً سوء تمركز مدافعي عجمان، ووضع الكرة بسهولة داخل الشباك.

واستمر العين في اندفاعه الهجومي، وسط بعض المحاولات الخجولة من جانب أصحاب الأرض لم يُكتب لها النجاح لينتهي الشوط الأول بتقدم الزعيم.

ولم يتحرك لاعبو عجمان في الشوط الثاني سعياً للتعادل واستمروا على تراجعهم وسط أفضلية للعين، الذي سنحت له فرصة أخرى لتعزيز تقدمه من ضربة ثابته على حدود الصندوق، لعبها البرازيلي، إريك، لكن كرته علت العارضة بقليل (51).

وانتفض عجمان عند الدقيقة 69، وسنحت له فرصة مُحققة للتسجيل من عرضية حسين عبد الرحمن التي مرت أمام مهند العنزي إلى مايغا المنفرد تماماً بالمرمى وتصدى لها خالد عيسى على مرتين.

وأطلق لابا رصاصة الرحمة على عجمان بتسجيله الهدف الثاني من تسديدة أرضية سكنت على يمين الحارس.

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