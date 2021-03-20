مباراتان في انطلاق إياب دوري سيدات اليد

المصدر: جوني جبور- دبي

تنطلق في الثانية ظهر اليوم مرحلة إياب الدور العام لكرة اليد للسيدات، بإقامة مباراتين في التوقيت ذاته، تستقبل في الأولى سيدات نادي الجزيرة منافساتهن لاعبات الفريق الدولي، على أن تحل لاعبات العميد ضيوفاً على سيدات النصر.

وتطمح سيدات الجزيرة لتأكيد أحقيتهن بلقب «بطلات الشتاء»، بعد أن نجحن في إنهاء مرحلة الذهاب بالمركز الأول برصيد خمس نقاط، فيما تطلب لاعبات الفريق الدولي رد اعتبار خسارتهن ذهاباً أمام نواعم «فخر أبوظبي» بواقع «26-47».

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