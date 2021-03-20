نصف نهائي كأس السلة يغري بني ياس والظفرة

المصدر: جوني جبور- دبي

يبحث فريقا بني ياس والظفرة عن التعويض في مسابقات الموسم الحالي لكرة السلة، حين يخوض الفريقان لقاءهما في السابعة من مساء اليوم على صالة نادي الجزيرة، بطموح بلوغ نصف نهائي كأس رئيس الدولة، ومقارعة الفرق الأربعة الكبار على لقب ثانية بطولات الموسم، عقب اكتفائهما بالمركزين السادس والسابع في مسابقة الدوري.

ويقام في التوقيت ذاته في الدور ربع النهائي، لقاء النصر مع العين، والشارقة مع الجزيرة، ويسدل الستار في السابعة والنصف بلقاء شباب الأهلي والبطائح.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news