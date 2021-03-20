الوصل يهدد بإخراج الشارقة من المربع الذهبي

المصدر: أحمد طارق - دبي

يخوض الوصل مواجهة صعبة، عندما يستضيف الشارقة، اليوم، في الجولة الـ22 من دوري الخليج العربي، الساعة 8:15 على استاد الوصل في زعبيل، إذ يواجه «الملك» خطر الخروج من المربع الذهبي، والتراجع إلى المركز الخامس حال خسارته، وفوز شباب الأهلي والنصر في الجولة نفسها.

ويسعى «الإمبراطور» إلى مواصلة نتائجه الجيدة تحت قيادة المدرب البرازيلي هيلمان، إذ إنه لم يتلق أي خسارة في آخر 11 مباراة، وتقدم إلى المركز السابع برصيد 33 نقطة.

في المقابل، يأمل «الملك» ألا يتلقى أي صدمة جديدة، عقب خسارة الفريق في الجولة الماضية أمام شباب الأهلي، وتراجعه إلى المركز الثالث بـ40 نقطة، حيث إن تعادل الشارقة أو خسارته أمام الوصل يعنيان خروجه من المنافسة في اللقب، خصوصاً أن الفارق بينه وبين المتصدر الجزيرة سبع نقاط، وتتبقى خمس مباريات لكل فريق.

وتعد مواجهة الفريقين الرابعة في الموسم الحالي، إذ فاز الشارقة بطريقة درامية في الذهاب بهدفين مقابل هدف، بعدما أحرز البرازيلي سواريز هدف الفوز في الوقت القاتل بالدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، بينما تأهل الوصل على حساب الشارقة لنصف نهائي كأس الخليج العربي، بعدما تعادل الفريقين في الذهاب من دون أهداف، وفاز «الفهود» بهدفين دون رد في لقاء الإياب.

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