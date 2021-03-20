بطي النعيمي بطلاً لسباق «ألترا ماراثون المرموم»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أحرز البطل الإماراتي بطي النعيمي لقب سباق «ألترا ماراثون المرموم» لمسافة 50 كيلومتراً، الذي أقيم أمس، ويعد أقوى سباق جري صحراوي، ونظمته شركة «فت جروب الشرق الأوسط»، بدعم من مجلس دبي الرياضي في محمية المرموم الطبيعية.

وأنهى بطي النعيمي السباق بزمن خمس ساعات وأربع ثوان، وبفارق كبير عن أقرب المنافسين، حيث حل الكيني باول كومو بالمركز الثاني بزمن خمس ساعات و22 دقيقة و26 ثانية، فيما حل الروسي جريجوري سافا في المركز الثالث، بزمن خمس ساعات و31 دقيقة و37 ثانية.

وحل الرياضيان الإماراتيان الهاويان محمد الحساني وحمد الزيودي بالمركزين الثاني والثالث على التوالي في فئة سباق خمسة كيلومترات، التي أحرز لقبها الكيني باول موتوري بفارق 27 ثانية فقط عن المركز الثاني، كما حل ناصر الهلالي ثالثاً في سباق مسافة 10 كيلومترات.

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