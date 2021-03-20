نادٍ أجنبي يفاوض إيغور خيسوس

المصدر: أحمد طارق - دبي

ذكرت وسائل إعلام برازيلية، أن نادي غلطة سراي دخل في مفاوضات مع وكيل أعمال اللاعب البرازيلي إيغور خيسوس، للانتقال إلى صفوف الفريق قادماً من شباب الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وكشفت صحيفة «لانسي»، أن غلطة سراي تواصل مع وكيل أعمال خيسوس، مبدياً إعجابه بإمكانات اللاعب البرازيلي عقب تألقه مع شباب الأهلي خلال الموسم الحالي، إذ إن خيسوس هو هداف «فرسان دبي» في دوري الخليج العربي برصيد 11 هدفاً. وكان خيسوس، الذي يعتبر من أبرز المواهب خصوصاً على مستوى الهجوم، قد انضم إلى شباب الأهلي بداية الموسم الحالي، قادماً من كورتيبا البرازيلي، مقابل مليوني يورو، بينما ارتفعت القيمة السوقية للاعب البرازيلي إلى 4.5 ملايين يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت»، المختص بسوق انتقالات اللاعبين.

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