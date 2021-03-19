الشارقة يبحث عن الانتصار الـ 16 في دوري اليد

المصدر: جوني جبور - دبي

يبحث فريق الشارقة عن انتصاره الـ16 على التوالي في دوري اليد الموسم الحالي، عندما يحلّ، في الخامسة عصر اليوم، ضيفاً على جاره دبا الحصن، في لقاء يجمعهما في افتتاح الجولة الـ17 من عمر البطولة، التي تشهد أيضاً في التوقيت ذاته، لقاء شباب الأهلي ومضيفه النصر، وبني ياس والعين الذي يقام على صالة نادي الأخير. ويتطلع الشارقة إلى خطف النقاط الثلاث للمباراة، والارتقاء إلى النقطة 45 التي تقرّبه خطوة نحو الاحتفاظ بلقب البطولة للموسم الخامس على التوالي، والـ15 في تاريخه، فيما يبحث دبا الحصن عن استثمار عامل الأرض، بتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، وانتزاع فوز يضمن له تعزيز مركزه الثامن والارتقاء إلى النقطة 25.

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