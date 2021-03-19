13 حكماً يجتازون اختبارات الترقية في التايكواندو

المصدر: محمد فاضل - دبي

تمكّن 13 حكماً في التايكواندو من النجاح في اختبارات الترقية التي نظمها اتحاد اللعبة بنادي الفجيرة للفنون القتالية، بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد نائب رئيس اللجنة الفنية، الحكم الدولي إسماعيل الصابري. وقال الاتحاد في بيان أمس: «تمت ترقية أربعة محكمين إلى الدرجة الأولى وتسعة آخرين للدرجة الثانية، ضمن خطط اتحاد التايكواندو للنهوض بالمستوى التحكيمي لمنتسبيه». وأضاف: «تضمنت ورشة العمل محاضرات نظرية أدارها الحكم والمحاضر الدولي، محمد إسحاق، وتدريبات عملية قادها رئيس لجنة الحكام المحاضر والحكم الدولي، خالد المقبالي، رئيس الحكام في الاتحاد، تلتها اختبارات عملية ونظرية ومقابلات فردية مباشرة».

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