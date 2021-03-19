النصر والظفرة إلى ربع نهائي كأس السلة
حجز فريقا النصر والظفرة مقعدهما في الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة لكرة السلة، بتخطيهما، أول من أمس، الدور التمهيدي عقب فوز «العميد» على جاره الوصل «89-86»، والظفرة على الوحدة «81-78». وتفوق النصر في الربعين الأول والثالث «24-21 و27-17»، فيما فشل لاعبو «الإمبراطور» في العودة بنتيجة المباراة، رغم هيمنتهم على نتيجتَي الربعين الثاني والرابع بواقع «24-15 و19-15».
بدوره، نجح الظفرة في فرض سيطرته على مجريات الشوط الأول «26-14 و23-19» ليضمن الفوز، وذلك بعد أن شهد الشوط الثاني اكتفاء الوحدة بنيل الأفضلية في الربع الثالث «28-15»، والتعادل في الرابع بنتيجة «25-25».
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