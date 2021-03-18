مبارك مسعود: القراءة الفنية الصحيحة تقرب خورفكان من البقاء

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

أكد عضو شركة خورفكان لكرة القدم، مبارك مسعود، أن سر الاقتراب من البقاء في دوري الخليج العربي قبل خمس جولات من ختام الموسم الحالي، يعود إلى دقة المعالجات التي قامت بها اللجنة الفنية، بالتشاور مع المدرب البرازيلي كايو زيناردي، تزامناً مع فترة الانتقالات الشتوية، على حد تعبيره، ما قاد إلى تدعيم الفريق بلاعبين مؤثرين، أسهموا بتحقيق الفارق في المباريات، ما مهد للتطور في الأداء وحصاد النقاط.

وقال مبارك، لـ«الإمارات اليوم»: «كانت هنالك قراءة فنية سليمة لوضع الفريق في الدور الأول واحتياجاته، وتمت معالجتها بشكل قاد لتحقيق النتائج المرجوة»، مضيفاً: «البقاء المبكر يمنحنا أريحية كبيرة في دراسة الجوانب الفنية، وتقييم جميع الأمور المتعلقة بتنامي المردود الفني والذهني والبدني للفريق بتحقيق نسبة استقرار أفضل في المواسم المقبلة».

يذكر أن خورفكان يحتل المركز العاشر برصيد 21 نقطة، وأصبح على بعد أربع نقاط للبقاء، قبل ختام الدوري بخمس جولات.

• «البقاء المبكر يمنح خورفكان أريحية كبيرة، في دراسة الأمور الفنية وتقييم الأداء».

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