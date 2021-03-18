رسمياً.. سالم الشامسي رئيساً للجنة الحكام باتحاد الكرة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وافق مجلس إدارة اتحاد كرة القدم على اعتذار عضو مجلس الإدارة علي حمد من رئاسة لجنة الحكام، وقرر تكليف سالم الشامسي عضو مجلس الإدارة برئاسة اللجنة على أن يتم اختيار أعضائها خلال الأيام المقبلة.

وكان الشامسي قد شغل منصب نائب رئيس اللجنة منذ مارس الماضي، ويعتبر أحد الكوادر الإدارية الشابة، وينتظر أن تضم اللجنة في تشكيلها المرتقب عدداً من قضاة الملاعب السابقين من أصحاب الخبرة والكفاءة.

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