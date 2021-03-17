الكشف عن القائمة النهائية للخيول المشاركة في كأس دبي العالمي

المصدر: أحمد طارق- دبي

أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة الـ 25 لكأس دبي العالمي التي ستقام 27 الجاري على مضمار «ميدان» العالمي، عن القائمة النهائية للخيول المشاركة في الأشواط التسعة للحدث، والذي تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزه 26.5 مليون دولار، فيما يبلغ إجمالي عدد المشاركين في الأمسية 117 خيلاً من 11 دولة.

وقالت اللجنة في بيان صحافي أن شوط كأس دبي العالمي لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» برعاية «طيران الإمارات» والبالغ قيمة جوائزه 12 مليون دولار يشهد مشاركة 14 خيلاً، يتقدمها الجواد الأعلى تصنيفاً في القائمة «ميستك جايد» لجودلفين بإشراف المدرب مايكل ستيدام، كما يدفع الفريق الأزرق الملكي في هذا الشوط بـ «جيفتس أوف جولد» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، و«ماجني كورس» بإشراف المدرب أندريه فابر.

أما الخيول الأميركية فستكون منافسة قوية في الشوط، يتقدمهم "جيسس تيم" وصيف كأس "بيجاسوس العالمي" بإشراف المدرب خوسيه فرانسيسكو دي أنجيلو، "سليبي آيز تود" إشراف المدرب ميجيل أنجيل سيلفا والفائز بسباق للفئة الثانية، "تيتل ريدي" بطل "لويزياناستيكس" لـ "الفئة الثالثة" بإشراف المدرب دالاس ستيوارت.

ويمثل اليابان في هذا الشوط "تشوا ويزرد" الذي توج بلقب "شامبيون كب" على مضمار "تشوكيو" العام الماضي بإشراف المدرب ريوجي أوكوبووايل، بالإضافة إلى مشاركة الجواد الأوروغوياني "اجست فيسكال" بإشراف المدرب أنطونيو سنترا، أما المدرب البحريني فوزي ناس سيشارك للمرة الأولى في السباق عبر البطل "ساليوت ذا سولجر" بطل الجولتين الثانية والثالثة لـ "بطولة آل مكتوم للتحدي"، فيما يمثل السعودية "جريت سكوت" الذي جاء ثالثاً في "كأس السعودية" بإشراف المدرب عبدالله بن مشرف.

من جهة أخرى سيشهد شوط "لونجين دبي شيماء كلاسيك" لمسافة 2410 أمتار "الفئة الأولى" والبالغة قيمة جوائزه 5 ملايين دولار، مشاركة "مشرف" بطل كأس السعودية الذي يعود إلى المضمار العشبي، وسيكون الصراع مثيراً بين الياباني "كرونو جينيسيس" صاحب إنجازات سباقات الفئة الأولى بإشراف المدرب تاكاشي سايتو، والبريطاني "مغول" بطل "مزهرية هونج كونج" بإشراف المدرب المخضرم آيدين أوبراين بالإضافة إلى مشاركة وصيف "كأس نيوم تيرف" بأمسية كأس السعودية "تشانل ميكر" الفائز أربع مرات بسباقات الفئة الأولى بإشراف المدرب بيل موت.

في المقابل تشارك نخبة من الخيول البريطانية في شوط "دبي تيرف" لمسافة 1800 متر "الفئة الأولى" والبالغة قيمة جوائزه 4 ملايين دولار يتقدمها "لورد نورث بطل"برينس أوف ويلز ستيكس" لـ الفئة الأولى بإشراف المدرب جون جوسدن، و"لورد جليترز" نجم بطولة جبل حتا بأمسية سوبر ساترداي هذا العام بإشراف المدرب ديفيد أوميرا،"ريجال ريالتي" بإشراف المدرب السير مايكل ستاوت، فيما سيدفع المدرب سايمون كريسفورد بكل من"كورت هاوس"و"إيبك هيرو" خلال السباق.

أما شوط" دبي جولدن شاهين "لمسافة 1200 متر" الفئة الأولى "والبالغ قيمة جوائزه 1.5 مليون دولار سيجذب كوكبة قوية من الخيول العالمية يتقدمهم الجواد الأميركي "وايلدمان جاك" بطل ند الشبا تيرف للسرعة العام الماضي بإشراف المدرب دوج أونيل، و"ياوبون" الذي يسعى لتعويض خسارته بطولة "بريدرزكب سبرنت" العام الماضي بإشراف المدرب ستيف أسموسن. ويشارك في الشوط أيضاً ثلاثي"كأس الرياض للسرعة"وهم البطل"كوبانو كيكنج"، الوصيف"ماتيرا سكاي"، وصاحب المركز السادس"جستن".

من جهته يسعى المهر الياباني"بينك كاميهاميها" الذي توج بلقب ديربي السعودية لإثبات جدارته خلال مشاركته في شوط "ديربي الإمارات" لمسافة 1900 متر "الفئة الثانية" والبالغ قيمة جوائزه 750 ألف دولار، وسينافس على اللقب أيضاً "فرانس جو دي إينا"، و"تاكيرو بيغاسوس" وممثل الأورغواي "الباتريوتا".

ويطمح" سبيس بلوز" لجودلفين بإشراف المدرب شارلي آبلبي والذي حقق الشهر الماضي لقب "كأس 1351 تيرف سبرنت" في السعودية الشهر الماضي، إلى مواصلة مسيرته الناجحة خلال مشاركته في شوط القوز للسرعة لمسافة 1200 متر "الفئة الأولى "والبالغ قيمة جوائزه مليون دولار.

وينافس على اللقب أيضاً "إكيلاتيرال" بطل ميدان للسرعة خلال كرنفال كأس دبي العالمي العام الحالي بإشراف المدرب تشارلز هيلز، و"كوان"وصيف" ديربي السعودية بإشراف المدرب ستيفن أسموسن.

ويخوض "سبجكتيفست" بطل "بري رويال اوك" في فرنسا، تحدياً جديداً يتمثل في شوط كأس دبي الذهبي لمسافة 3200 متر "الفئة الثانية "والبالغ قيمة جوائزه 750 ألف دولار، بإشراف المدرب جون جوسدن، ويشهد الشوط مشاركة كل من" والديربي" بإشراف المدرب الألماني رالف رون، و"سبانش ميشين" بإشراف المدرب اندرو بالدينج، و"ريد فيردون" بإشراف المدرب إد دنلوب.

من جهته يعود "بارسيموني" بطل "كيرلين ستيكس" العام الماضي بإشراف المدرب دوج أونيل للمشاركة في مضمار ميدان عبر شوط "جودلفين للميل" لمسافة 1600 متر الفئة الثانية والبالغة قيمة جوائزه 750 ألف دولار.

وينافس على اللقب، الجواد السعودي"آيربن آيكون" بإشراف المدرب سعود سعد القحطاني، فيما سيدفع المدرب دووج واتسون بثلاثة خيول وهي (ميدنايت ساندز، بريمير ستار، وجولدن جول)، كما سيشهد الشوط مشاركة (سيكريت أمبشن، رومان روسو، وتوز) بإشراف المدرب ساتيش سيمار، بلون باي ذا ويند بإشراف المدرب سالم بن غدير، بالإضافة إلى المهر الياباني ديو دو فين، ودبي ميراج بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.

وستشارك نخبة من أقوى الخيول العربية في العالم في شوط دبي كحيلة كلاسيك لمسافة 2000 متر الفئة الأولى والبالغة قيمة جوائزه 750 ألف دولار، يتقدمها الجواد التونسي "هجرس" بإشراف المدربة إليزابيث برنارد، والفائز بلقب الجولة الثانية من بطولة آل مكتوم للتحدي المخصصة للخيول العربية "آر بي فرنش دود" بإشراف المدرب هلال العلوي، بالإضافة إلى "دريان" بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة على مضمار "دوفيل" الفرنسي العام الماضي، بإشراف المدرب ديديه جيليمين، كما سيشارك أيضاً كل من "مباشر الخالدية" بطل كأس العبية للخيول العربية، ووصيف البطولة "متوكل الخالدية" وهما بإشراف المدرب مطلق بن مشرف.

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