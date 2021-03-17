النصر يدخل اختبار الوصل في تمهيدي «كأس» السلة

المصدر: جوني جبور - دبي

ينطلق، مساء اليوم، الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة لكرة السلة، بإقامة مباراتين: تستهل الأولى في السابعة بلقاء الظفرة مع الوحدة على صالة نادي الجزيرة، ويتبع في السابعة والنصف بدخول النصر في اختبار جاره الوصل على صالة نادي شباب الأهلي.

وأسفرت نتائج قرعة مسابقة الكأس، التي جرت في السادس من مارس الجاري، عن تحديد هوية الفرق الأربعة، ممثلة بالظفرة والوحدة والنصر والوصل، التي فرض عليها، وفقاً للقرعة خوض دورٍ تمهيدي، يتحدد من خلاله هوية الفريقين المكملين لأضلاع ربع النهائي، الذي يستهل 20 مارس الجاري، وتقام مبارياته على ملاعب محايدة، وبنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

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