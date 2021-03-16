خريبين يسعد الوحدة ويقسو على شباك الظفرة.. و"مئوية" ديوب مؤجلة

المصدر: أحمد طارق - دبي

استعاد الوحدة ذاكرة الانتصارات بتغلبه على الظفرة اليوم بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الـ 21 من دوري الخليج العربي، ليستقبل "العنابي" مدربه الجديد الهولندي هينك تين كات الذي سيقود الفريق من الجولة المقبلة، ويرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن، بينما توقف رصيد الظفرة عند 20 نقطة في المركز الـ 11. وشهدت المباراة تألقا للنجم السوري في صفوف الوحدة عمر خريبين، الذي سجل في شباك فريقه السابق، وهي أول مرة يلعب ضده منذ أن غادره قبل ثلاث مواسم إلى الهلال السعودي في 2017، بينما عاد إلى دوري الخليج العربي من بوابة الوحدة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأحرز خريبين الهدف الأول في مرمى الظفرة برأسية جميلة، في المقابل لم ينجح زميله السابق في الظفرة، السنغالي ماخيتي ديوب في إحراز الهدف رقم 100 في مسيرته بدوري الخليج العربي، ويتأجل دخوله إلى نادي المئة إلى الجولات المقبلة.

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