اتحاد الكرة ينظر في استقالة علي حمد من لجنة الحكام

المصدر: منصور السندي - دبي

كشف مصدر لـ"الإمارات اليوم" أن عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات كرة القدم، رئيس لجنة الحكام، علي حمد، إعتذر عن الإستمرار في رئاسة لجنة الحكام دون الكشف عن الأسباب التي أدت إلى اتخاذه لهذا القرار، مشيرا إلى أن الإستقالة ستعرض على مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال اجتماعه المرتقب برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي للبت فيها بشكل رسمي .

وتولى علي حمد رئاسة لجنة الحكام في مارس الماضي عقب التشكيل الجديد لمجلس إدارة اتحاد الكرة.

وشهدت الفترة الأخيرة انتقادات حادة للتحكيم، كان أخرها البيان الذي أصدره نادي الفجيرة وتقدم خلاله بشكوى رسمية ضد طاقم تحكيم مباراة الفريق الأخيرة أمام الوصل التي انتهت بالتعادل بعدما كان الفجيرة متقدما بهدف نظيف ضمن الجولة 20 لدوري الخليج العربي .

ويشكل إبتعاد علي حمد عن رئاسة اللجنة خسارة كبيرة للتحكيم لاسيما أنه سعى خلال الفترة الماضية لتقديم كل خبراته كحكم دولي سابق من أجل تطوير جهاز التحكيم وإحداث نقلة نوعية فيه من الجوانب كافة، فضلا عن تأهيل كوارد تحكيمية جديدة .

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