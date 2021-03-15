سباق داماك للدراجات الهوائية ينطلق السبت

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة داماك العقارية، انطلاق أول سباق للدراجات الهوائية تنظمه، يوم السبت المقبل، في مجتمع أكويا. وقال بيان صحافي: «يفتح سباق داماك، الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، باب المشاركة أمام الجميع من مختلف الأعمار، حيث يضم سباقاً مخصصاً للكبار، يمتد لمسافة 60 كيلومتراً، وآخر منفصلاً للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين خمسة و15 عاماً، ويمتد لنحو 6.8 كيلومترات».

وسيحظى الفائز بكل فئة بجائزة نقدية بقيمة 5000 درهم، بالإضافة إلى قسيمة ذهبية وكأس وميدالية، بينما سيحصل أصحاب المركز الثاني عن كل فئة بكؤوس وميداليات.

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