مستقبل الشارقة بيد شباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

يخوض الشارقة مواجهة من العيار الثقيل عندما يحل ضيفاً على شباب الأهلي الساعة 8:15 مساءً على استاد راشد في دبي، في الجولة 21 من دوري الخليج العربي، إذ سيحدد «فرسان دبي» مستقبل «الملك» في الاستمرار بالمنافسة على لقب الدوري من عدمه، خصوصاً أن الشارقة يحتل المركز الثالث برصيد 40 نقطة خلف كل من الجزيرة 44 وبني ياس 42.

ويسعى المدرب عبدالعزيز العنبري إلى ردّ الدين إلى نظيره مهدي علي، بعدما فاز شباب الأهلي على الشارقة في يناير الماضي بهدف دون رد في كأس سوبر الخليج العربي، وحصل على اللقب، ليتفوق «المهندس» في المواجهات المباشرة تاريخياً أمام العنبري بانتصارين مقابل فوز واحد لمدرب الشارقة.

ويأمل الشارقة أن يواصل انتصاراته التي استعادها في الجولة الماضية بفوزه على خورفكان بخمسة أهداف مقابل هدف، وفي الوقت نفسه يسعى إلى الحصول على دفعة معنوية قبل خوض مواجهتين قويتين أمام كل من الوصل وبني ياس في الجولتين 22 و23.

في المقابل، يسعى شباب الأهلي إلى استعادة انتصاراته التي توقفت في آخر جولتين بالتعادل أمام كل من الجزيرة وعجمان، خصوصاً أنه يمتلك في رصيده 34 نقطة ويحتل المركز الخامس بفارق نقطتين عن النصر في المركز الرابع.

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