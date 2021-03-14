شباب الأهلي يظفر باللقب الـ 12 في دوري السلة

المصدر: جوني جبور ■ دبي

توّج شباب الأهلي بلقب بطولة الدوري العام لكرة السلة للمرة الـ12 في تاريخه، بفوزه على ضيفه الشارقة «81-70»، في المباراة الثالثة والفاصلة التي جمعتهما، أمس، لحساب الدور النهائي للبطولة، بعد أن سبق للفريقين تبادل الفوز في هذا الدور بانتصار «فرسان دبي» ذهاباً «82-69»، نهاية الشهر الماضي، قبل أن ينجح «الملك»، في السادس من الشهر الجاري، في رد اعتباره بالفوز إياباً «72-70». وعقب انتهاء النهائي، توج رئيس الاتحادين العربي والإماراتي، اللواء إسماعيل القرقاوي، ورئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي، اللواء محمد أحمد المري، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السلة وأعضاء مجلس إدارة الناديين، الشارقة بالميدالية الفضية، وشباب الأهلي بالذهبية وكأس البطولة. وهيمن شباب الأهلي على مجريات الفترات الثلاث الأولى بواقع «19-16 و18-17 و24-15»، فيما لم يشفع للاعبي الشارقة حصد الأفضلية في الفترة الرابعة «22-20» التي لم تكن كافية للعودة بنتيجة المباراة.

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