«نمرود» و«العجب» يتصدران الترشيحات في كأس الوثبة للخيول

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

يستضيف مضمار تولوز الفرنسي العريق، عصر اليوم، سباق كأس الوثبة ستاليونز (بري ديجوراس تو)، الذي يأتي بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع صغار الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة، واهتمام كبير في أوروبا.

ويتصدر كلٌّ من «نمرود» و«العجب»، لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، ترشيحات السباق الذي يقام برعاية مهرجان سباقات منصور بن زايد آل نهيان، لمسافة 1400 متر، وجائزته 14 ألف يورو، بمشاركة 14 خيلاً.

ويشرف على «نمرود» المنحدر من نسل «جنرال» المدرب دايمين فاتريجات، وقيادة جان بيرنارد إيجوم، وسبق له الحلول بالمركز الثاني مرتين، فيما يشرف على «العجب» فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي، وينحدر من نسل «نو ريسك الموري».

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