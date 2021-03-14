«رباعية العين» تطيح برازوفيتش.. وتين كات مدرباً جديداً للوحدة

المصدر: سيد مصطفى ■ أبوظبي

أعلن نادي الوحدة رسمياً أمس، إنهاء ارتباطه مع المدرب الصربي فوك رازوفيتش، عقب الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الفريق الأول لكرة القدم على ملعبه أول من أمس، في الجولة 20 لدوري الخليج العربي برباعية نظيفة أمام العين. في المقابل، أكد مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن المدرب الهولندي تين كات، الذي درب الوحدة سابقاً وله تجربة طويلة في الإمارات، سيكون المدرب الجديد، على أن يصل إلى الدولة خلال اليومين المقبلين لإتمام التعاقد.

وقال الوحدة في بيان عبر «تويتر»: «قررت إدارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم إقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم فوك رازوفيتش اعتباراً من أمس، إذ تتقدم إدارة النادي بالشكر للمدرب على ما قدمه في المرحلة الماضية، وتتمنّى له التوفيق في مشواره الرياضي القادم».

ولم يحدد البيان إسم المدرب الجديد، لكن المصدر قال إنه الهولندي تين كات، حيث «سيقود الفريق حتى نهاية الموسم المقبل في صيف 2022». وقد يكون تين كات حاضراً في لقاء الجزيرة بالجولة 22، وذلك من أجل تصحيح مسار العنابي الذي فقد الكثير من النقاط هذا الموسم. وسيطرت حالة من الغضب على جماهير الوحدة في «التواصل الاجتماعي» بعد المستوى المتواضع الذي ظهر عليه الفريق، وكاد يخسر بنتيجة أكبر من الرباعية.

وحصل رازوفيتش، على النصيب الأكبر من الانتقادات بسبب التشكيلة التي خاض بها اللقاء، وتعامله مع مجريات المباراة من حيث التغييرات أو التدخلات الفنية. وكان رازوفيتش قد قال في المؤتمر الصحافي قبل صدرو قرار إقالته إن «تلقي هدفين في أول 15 دقيقة هو من جعل مسألة العودة بالغة الصعوبة، وطالب بالصبر على اللاعبين الصغار، خصوصاً على مستوى خط الدفاع، وعدم القسوة عليهم». في جانب آخر، أكد إسماعيل مطر في تصريح صحافي أن «التغيرات سُنة الحياة، أوقات تكون فيها في القمة وأوقات أخرى تكون في القاع، ولا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك». وأضاف: «الشيء الوحيد الذي أعلمه أن جمهور الوحدة مستاء كثيراً من خسارتنا، ومن حقهم، لكننا سنعد بتقديم الأفضل في الفترة المقبلة». في جانب آخر قدم لاعب العين، فهد حديد، اعتذاره لفريق الوحدة وجماهيره بعد الحركة الاستفزازية التي قام بها خلال المباراة. وقال في تصريح صحافي: «لم أقصد أن يصدر عني أي موقف مستفز لمشاعر من في الملعب أو جماهير العنابي، فأنا أكن للجميع كل الاحترام والتقدير، قمت بتلك الحركة للاستمتاع بكرة القدم فقط، ولم أقصد أي تصرف آخر».

بيدرو: عملت 8 أشهر مع فريق غير مكتمل

قال مدرب العين، البرتغالي بيدرو، إن ظروفاً عدة أسهمت في عدم ظهور العين بالصورة المعتادة الموسم الجاري. وقال في المؤتمر الصحافي: «عملت ثمانية أشهر مع فريق غير مكتمل، بسبب الإصابات والغيابات».

وتابع: «من لا يفهم في كرة القدم سينظر إلينا على أننا أبطال، ولكن من لديه نظرة أبعد سيرى أننا لعبنا من دون 16 لاعباً تردد غيابهم عن 23 مباراة رسمية لعبها الفريق هذا الموسم، وهناك أربع مباريات لعبناها بـ11 لاعباً أساسياً».

وأضاف: «هذه الأشياء هي التي يجب أن نتحدث فيها عن الأسباب التي حالت دون أن نُحقق النتائج، لا أن نتحدث عبر التواصل الاجتماعي أن العين تراجع هذا الموسم».

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