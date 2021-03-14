المنتخب يتجمع ويخوض مباراة ودية الشهر الجاري

المصدر: منصور السندي ■ دبي

كشف أمين عام اتحاد كرة القدم محمد بن هزام الظاهري، أن «المنتخب سيخوض تجمعاً داخلياً الشهر الجاري، وسيؤدي خلاله مباراة ودية يوم 29 من الشهر ذاته». وقال بن هزام إن خبرة دولة الإمارات الكبيرة في التنظيم وإدارة الأحداث الكبرى قبل وأثناء وبعد الأزمة، أدت لتكون الخيار الأول للاتحاد الآسيوي لاستضافة ما تبقى من مباريات في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، المقررة في يونيو المقبل.

وقال إنه تم اختيار ملف الإمارات نظراً لتفوقه في جميع الاشتراطات والمتطلبات، إضافة للخبرات في تنظيم الأحداث الكبرى والبنية التحتية القوية، مشيراً إلى أنهم يحظون بدعم كبير من القيادة الرشيدة، ودعم اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي.

وتابع: «على ثقة أن المنتخب سيستفيد من هذه الفترة في التحضير الأمثل لهذه البطولة من خلال المباريات الودية، ومن خلال التجمعات الداخلية وسنسخر كل إمكانات الاتحاد لدعم المنتخب».

وجاء حديث بن هزام لقناة الشارقة الرياضية، حيث علق على الحضور الجماهيري في المدرجات بالقول:

«نحن من المطالبين بعودة الجماهير، ونملك خطة جاهزة لذلك، لكن الأمر بيد السلطات المختصة، ونتمنّى أن تتغير الأوضاع في يونيو المقبل، حتى يتم السماح بحضور عشاق الأبيض إلى المدرجات».

وعما إذا كان المنتخب سيخوض معسكراً بعد نهاية الموسم، قال بن هزام إنه سيكون هناك اجتماع بين الجهاز الفني ولجنة المنتخبات لتحديد البرنامج المناسب بعد شهر مايو. يُذكر أن إياب المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم ستُقام بشكل مجمع بالنسبة لمجموعة المنتخب السابعة في ضيافة الإمارات يونيو المقبل، وستُقام بين 3 و15 من الشهر نفسه، حيث تضم المجموعة بجانب الأبيض، منتخبات: فيتنام، تايلاند، ماليزيا وإندونيسيا.

وسيلعب «الأبيض» أولى مبارياته أمام ماليزيا يوم 3 يونيو، على أن يواجه بعد ذلك إندونيسيا يوم 7، ثم يلتقي تايلاند يوم 11، فيما يواجه فيتنام في ختام التصفيات يوم 15 يونيو.

• تصفيات المونديال للمجموعة السابعة تُقام بشكل مجمع في ضيافة الإمارات بين 3 و15 يونيو المقبل.

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