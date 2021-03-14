مدرب بني ياس: روح الفريق وراء الفوز على النصر.. والقادم أصعب

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

قال مدرب بني ياس، الروماني إيسيلا، إن روح الفريق الواحد هي السبب وراء الفوز الثمين على منافسه النصر بنتيجة 3-2. وأكد في المؤتمر الصحافي أن اللاعبين رفضوا أنصاف الحلول ولم يستسلموا للتأخر في النتيجة، وقاتلوا لتحقيق الهدف الرئيس بالفوز وحجز النقاط الثلاث. وأكد سعادته الكبيرة باستعادة قائد الفريق فواز عوانة لذاكرة التسجيل بعد 450 يوماً. وأضاف: «المواجهات المقبلة هي الأصعب، وعلينا التركيز بشكل كبير جداً في الجولات المقبلة».

في المقابل اعترف مدرب النصر دياز في المؤتمر الصحافي أن «الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الفريق بالدقائق الأخيرة كبدتهم الخسارة»، وقال: «عانى اللاعبون حالة عدم التركيز ما أفقدنا الفوز». وحافظ بني ياس على الوصافة بفارق نقطتين عن الجزيرة المتصدر، بينما ابتعد النصر بشكل كبير عن دائرة المنافسة.

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