الهولندي تين كات بديلاً لرازوفيتش في تدريب الوحدة

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

أعلن نادي الوحدة رسميا اليوم إنهاء ارتباطه مع المدرب الصربي فوك رازوفيتش، عقب الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الفريق الأول لكرة القدم على ملعبه أمس في الجولة 20 لدوري الخليج العربي برباعية نظيفة أمام العين. في المقابل أكد مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن المدرب الهولندي تين كات، الذي درب الوحدة وله تحربة طويلة في الإمارات، سيكون المدرب الجديد، على أن يصل إلى الدولة خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن يقود الوحدة في مباراة الجولة 22 أمام الجزيرة.

وقال الوحدة في بيان عبر حسابه على «تويتر»: قررت ادارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم إقالة مدرب الفريق الاول لكرة القدم فوك رازوفيتش اعتبارا من أمس، اذ تتقدم ادارة النادي بالشكر للمدرب على ما قدمه في المرحلة الماضية وتتمنى له التوفيق في مشواره الرياضي القادم.

ولم يحدد البيان اسم المدرب الجديد، لكن المصدر قال إنه المدرب الهولندي تين كات، حيث سيقود العنابي حتى نهاية الموسم المقبل في صيف 2022. يذكر أن تين كات سبق له تدريب الوحدة بين 2018 و2019، ويمتلك خبرة كبيرة بعد أن درب كذلك أندية أخرى بالإمارات.

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