«أيهم عذبة» بطل مهرجان سباقات منصور بن زايد في السعودية

المصدر: الرياض - الإمارات اليوم

ظفر الجواد «أيهم عذبة» لمربط حكاية، بإشراف محمد العنزي، وقيادة أحمد الطيار، بلقب الشوط الرئيس لمهرجان كأس سباقات منصور بن زايد آل نهيان العالمي، الذي أقيم الخميس الماضي، بميدان الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود للخيل العربية في الرياض. وتُقام السباقات تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ضمن مبادرات المهرجان امتداداً للتعاون المستمر بين السعودية والإمارات في سباقات الخيل العربية الأصيلة.

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