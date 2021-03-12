الجولة 20 من دوري الإمارات: مباريات مجنونة والمنافسة بين 3 فرق

المصدر: سيد مصطفى-دبي

لم تشهد الجولة 20 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، أي تغيير في الصدارة التي لا تزال من نصيب الجزيرة بعدما فاز بصعوبة على حتا خارج ملعبه بهدف سجله علي مبخوت ليرفع رصيده إلى النقطة 44.

واستعاد بني ياس الوصافة قبل أقل من 24 ساعة من بلوغ الشارقة لها، بعد أن حقق فوزاً غالياً على النصر، 3-2 بعد مباراة مجنونة، كان بطلها الأول قائد السماوي فواز عوانه الذي سجل هدف الفوز في توقيت قاتل من عمر المباراة، محافظاً على فارق النقطتين اللتان تفصلهما على الجزيرة.

وعاد الشارقة من جديد لتوهجه، واستطاع أن يُحقق فوزاً كبيراً على ضيفه خورفكان 5-1 ليُبقى فارق النقاط والذي يفصله عن المتصدر، كما هو عند أربعة نقاط.

ولم تتغير وضعية النصر رغم الخسارة من بني ياس، اذ بقي في المركز الرابع بعد أن تجمد رصيده عند 36 نقطة، وابتعد خطوة كبيرة عن صراع المنافسة.

واقترب العين من دخول المربع الذهبي بفوزه الكبير على الوحدة 4-صفر ليرفع رصيده إلى النقطة 34 في المركز السادس متساوياً مع شباب الأهلي الذي مازال يحتفظ بالمركز الخامس بالرصيد نفسه من النقاط.

وأهدر شباب الأهلي على نفسه فرصة التقدم خطوة نحو المربع الذهبي بعد أن سقط في فخ التعادل أمام مضيفه عجمان بهدف لكل منهما، وهو التعادل العاشر لـ"فرسان دبي"، في بطولة الدوري والثاني على التوالي.

وتراجع الوحدة مركزاً في جدول الترتيب العام بعد خسارته من العين، ليحتل المركز الثامن، خلف الوصل، ولكل منهما 29 نقطة.

وابتعد اتحاد كلباء في المركز التاسع وبفارق كبير عن أقرب ملاحقيه الظفرة، بعد أن تغلب عليه 2/1، ليبقى الأخير في المركز العاشر، برصيد 20 نقطة.

وظل خورفكان في المركز الـ11 برصيد 18 عقب خسارته الكبيرة من الشارقة.

ولم تتغير خريطة الصراع على البقاء بين، الثلاثي عجمان، والفجيرة وحتا، إذ احتفظ عجمان بالمركز 12، بعد تعادله مع شباب الأهلي 1-1 وهي النتيجة التي انتهت عليها مباراة الفجيرة والوصل، ليرتفع رصيدهما إلى النقطة 11، ولكن الفجيرة بقي في المركز الـ13 بفارق المواجهات المباشرة مع البرتقالي، ويحتل حتا في المركز الأخير برصيد ثماني نقاط.

وشهدت الجولة 20 تسجيل 23 هدفاً، لترتفع حصيلة اهداف الدوري إلى 434 هدفاً في 140 مباراة جرت حتى الآن.

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