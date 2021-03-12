ترتيب هدافي الدوري الإماراتي بعد ختام الجولة 20.. إيغور كورنادو يشعل المنافسة

المصدر: سيد مصطفى – دبي

أشعلت الجولة 20 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، الصراع على لقب صدارة الهدافين، بعد أن سجل لاعب الشارقة، البرازيلي إيغور كورنادو، أربعة أهداف في شباك خورفكان، خلال المباراة التي فاز فيها "الملك" 5-1.

وارتقى كورنادو إلى المركز الثالث على لائحة الترتيب العام لقائمة الهدافين لموسم 2020-2021، برصيد 15 هدفاً، أحرز منها سبعة أهداف من علامة الجزاء، متساويا مع مهاجم بني ياس، البرازيلي جواو بيدرو، بالرصيد نفسه، بتسجيله هدفاً في شباك النصر، في المباراة التي انتهت بفوز "السماوي" 3-2.

وأهدر بيدرو ضربة جزاء كانت كفيلة بأن تبقيه منفرداً في المركز الثالث على لائحة الترتيب العام.

واحتفظ مهاجم الجزيرة الدولي علي مبخوت بصدارة هدافي دوري الخليج العربي، برصيد 18 هدفاً، بعدما سجل هدف الفوز لفريقه في مرمى حتا من ضربة جزاء وهي الضربة السادسة التي يسجلها اللاعب لفريقه من علامة الجزاء، فيما أضاع واحدة بمباراة بني ياس.

وبقي مهاجم الوصل الدولي فابيو ليما في وصافة الهدافين برصيد 17 هدفاً، بعد تسجيله هدف التعادل لفريقه في شباك الفجيرة من ضربة جزاء، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ليصبح بذلك أكثر لاعبي دوري الخليج تسجيلاً للأهداف من علامة الجزاء من ثماني محاولات ناجحة.

فيما واصل مهاجم الشارقة البرازيلي، ويليتون سواريز، تراجعه ليحتل المركز الخامس برصيد 12 هدفاً.

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