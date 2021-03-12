مهاجم بني ياس يمنح لاعب النصر طارق أحمد هدية يوم ميلاده

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

قدم مهاجم بني ياس، جواو بيدرو، هدية عيد ميلاد لاعب النصر، طارق أحمد، والذي احتفل به اليوم الجمعة، بعد أن أهدر ضربة جزاء، احتسبها الحكم الدولي، عادل النقبي، خلال مباراة الفريقين التي جرت في الجولة 20 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ووقع طارق أحمد في المحظور، حينما لمس الكرة بيده وهو داخل الصندوق، عند الدقيقة 75 وأكدت تقنية الفيديو صحة احتساب ضربة جزاء لمصلحة بني ياس، ولكن جواو بيدرو، أطاح بالكرة بغرابة شديدة حارماً فريقه من هدف مُحقق.

وتمكن بني ياس من الفوز على ضيفه النصر 3-2 في مباراة مجنونة حسمها قائد "السماوي" فواز عوانة في الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع.

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