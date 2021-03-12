بالصور.. بني ياس يستعيد وصافة الدوري الإماراتي بقرار "الكابتن فواز"

المصدر: معاذ كمبال- أبوظبي

قاد المتألق فواز عوانة فريقه بني ياس لانتصار ثمين مساء اليوم الجمعة على حساب ضيفه النصر 3-2 ضمن الجولة 20 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، ليستعيد بذلك الفريق المركز الثاني في جدول الترتيب، في لقاء أظهر فيه "السماوي" شخصية قوية أكد بها قدرته على ان يكون منافساً أساسياً على لقب البطولة.

وكانت المباراة في طريقها للتعادل 2-2 حينما ارتقى فواز عوانة فوق الجميع وحول الكرة الرأسية في شباك الحارس أحمد شامبيه للفوز في الدقيقة 2+90 ليمنح "السماوي" ثلاث نقاط غالية رفعت رصيده إلى 41 نقطة، بينما تجمدت نقاط "العميد" عند 36 نقطة.

وكان النصر قد تقدم بالهدف الأول بواسطة، الجزائري مهدي بن عبيد فريقه النصر في الدقيقة 2+45، وعادل بني ياس بواسطة البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة 58، وتقدم "العميد مجدداً بواسطة زميله البرتغالي، أنطونيو توزي الهدف الثاني في الدقيقة 69، لكن "السماوي" تجنب الخسارة بعد أن سجل سلطان الشامسي هدف التعادل في الدقيقة 87، وأضاف فواز عوانة هدف الفوز في الدقيقة 2+90.

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