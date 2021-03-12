نقطة من «المهندس» تُسعد «الأستاذ» الرمادي

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

اكتفى شباب الأهلي بالحصول على نقطة من مباراته أمام مضيفه عجمان، أمس، بعد التعادل الإيجابي 1/‏1 ضمن الجولة 20 من دوري الخليج العربي. وأنهى عجمان الشوط الأول متقدماً عن طريق الغامبي، أبوبكر تراولي (41)، ثم أدرك الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، التعادل (51)، بعدما أهدر ضربة جزاء. وتشكل النقطة مصدر سعادة لمدرب عجمان أيمن الرمادي، خصوصاً أنها ترافقت مع أداء قوي، بجانب أنها من فريق صعب يقدم مستويات مميزة أخيراً بقيادة المدرب «المهندس» مهدي علي.

ورفع «البرتقالي» رصيده إلى 11 نقطة، فيما رفع شباب الأهلي رصيده إلى 34 نقطة، مُبتعداً عن صراع المنافسة.

وانطلقت المباراة بضغط شباب الأهلي بعد فترات من جس النبض، وهدد مرمى علي الحوسني عن طريق الأرجنتيني كارتابيا، الذي سدد في المرمى، ليبعدها المدافع محمد إسماعيل قبل أن تتجاوز الكرة الخط (18). وعاد اللاعب ذاته ليهدر فرصة أخرى، حينما وصلته الكرة والمرمى خالٍ من حارسه ليسددها خارج الشباك (20). وبلغت الإثارة مداها قرب نهاية الشوط الأول، حينما حصل شباب الأهلي على ضربة جزاء، انبرى لها ماشاريبوف، لكن علي الحوسني تصدى للعبة ببراعة. وارتدت اللعبة لمصلحة عجمان من هجمة مرتدة وزعها عصام سحتيت إلى تراولي، الذي سدد كرة أرضية زاحفة، فشل الحارس ماجد ناصر في التعامل معها.

وجاءت الانفراجة للضيوف عن طريق ماشاريبوف، الذي سدد كرة لا تصد ولا ترد في الزاوية اليمنى العليا لمرمى عجمان، مصححاً خطأه في ضياع ضربة الجزاء.

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