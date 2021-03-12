المنطقة الدافئة مطلب اتحاد كلباء والظفرة

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

يستضيف اتحاد كلباء عند الساعة 17:45 من مساء اليوم ضيفه الظفرة ضمن الجولة 20 من الدوري بطموح استعادة نغمة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين أمام بني ياس في الدوري والنصر في كأس الخليج العربي، فضلاً عن رغبته في نيل ثلاث نقاط يكسر بها رقمه القياسي بعدد النقاط الحاصل عليها في المواسم السابقة التي لعبها في دوري المحترفين.

ويمتلك اتحاد كلباء 26 نقطة في المركز التاسع بينما يحتل الظفرة المركز العاشر بـ20 نقطة.

وعلى الرغم من تميز الظفرة في الكثير من المباريات التي خاضها في الموسم الحالي إلا أنه عانى كثيراً عند اللعب في ملاعب المنافسين في البقاء، حيث خسر في ملعب الفجيرة (2-4)، وتعرّض لخسارة قاسية أمام خورفكان (1-5) في ملعب الأخير أيضاً، ما يجعله أكثر تحسباً ويقظة أمام كلباء.

وسيتحمل محترف كلباء، التوغولي مالابا، والمواطنان أحمد عامر وناصر عبدالهادي، الكثير من المسؤولية لإعادة فريقهم للواجهة، والأمر ذاته ينطبق على محترفي الظفرة العاجي ماخيتا ديوب والإسباني بيدرو كوندي.

ولم يسبق للفريقين أن تعادلا، إذ التقيا 11 مرة: فاز اتحاد كلباء في خمس مرات مقابل ستة للظفرة.

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