النصر يكسب رهان الوصل ويعزز مركز الوصيف في دوري اليد

المصدر: جوني جبور ■ دبي

اقتنص فريق اليد في نادي النصر فوزاً مستحقاً على ضيفه الوصل «27-24»، أول من أمس، لحساب الجولة 15 من مسابقات الدوري العام لمرحلة الرجال، والتي شهدت أيضاً، مواصلة ابتسام الأرض بوجه أصحابها بفوز العين على الظفرة «23-18»، ومليحة على الوحدة «34-21»، فيما عاد شباب الأهلي بفوزٍ صعب من صالة مضيفه الجزيرة بواقع «27-26»، واكتفى صاحب الضيافة دبا الحصن بالتعادل مع بني ياس «22-22».

وبنتائج الجولة، عزز النصر مركز وصافة الترتيب العام برصيد 34 نقطة، بفارق خمس نقاط عن الشارقة المتصدر، والذي خضع للراحة الإجبارية في هذه الجولة، وحافظ العين على مركزه الثالث بـ33 نقطة، بفارق نقطة عن مليحة وشباب الأهلي المتشاركين المركز الرابع، كما حافظ الوصل والجزيرة رغم الخسارة على مركزيهما السادس والسابع، برصيدَيْ 28 و24 نقطة على التوالي، وبقي دبا الحصن ثامناً بـ20 نقطة، ودخل بني ياس، رغم تعادله، شريكاً مع الظفرة في المركز التاسع برصيد 17 نقطة لكل منهما، وتراجع الوحدة للمركز الأخير برصيد 16 نقطة.

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