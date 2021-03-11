السويسرية بليندا تنضم إلى قائمة الوداع المبكر لحاملات اللقب

المصدر: دبي ‏■ الإمارات اليوم

انضمّت بطلة نسخة 2019 السويسرية بليندا بنشيتش، المصنفة 12 عالمياً، إلى قائمة الوداع المبكر لحاملات لقب «تنس دبي» للسيدات، وذلك على أثر خسارتها، أمس، أمام الروسية أناستازيا بوتابوفا، المصنفة 88 عالمياً، بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة (6-1 و2-6 و7-5)، في المباراة التي جمعتهما، أمس، لحساب الدور الـ16 في البطولة المقامة حالياً في نسختها الـ21 على ملاعب «سوق دبي الحرة» بمنطقة القرهود، بجوائز تبلغ 1.8 مليون دولار، ويسدل الستار عنها السبت المقبل.



وبات الطريق ممهداً في نسخة 2021 لإعلان بطلة جديدة في «تنس دبي» للسيدات، خصوصاً أن الوداع المبكر لبنشيتش جاء مكملاً، لخروج كل من المصنفة الأولى في البطولة والخامسة عالمياً الأوكرانية إيلينا سفيتولينا حاملة لقب نسختي 2017 و2018، التي خسرت أول من أمس، في ثاني أدوار البطولة أمام الروسية سفتلانا كوزنتسوفا، واتبعت في اليوم ذاته بإعلان بطلة 2013 التشيكية بيترا كفيتوفا المصنفة 10 عالمياً انسحابها من المنافسات، بسبب الإصابة أثناء مواجهتها السويسرية جيل تيشمان.

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