«أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو» تنطلق الجمعة

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

أعلن اتحاد الجوجيتسو عن إطلاق بطولته الجديدة، تحت مسمى بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو، التي سينظمها في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية يومي 12 و 13 الجاري، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو. من جانبه، أكد مدير الإدارة الفنية في اتحاد اللعبة مبارك المنهالي، في بيان صحافي، أنّ ما يقرب من 500 لاعب ولاعبة من 30 دولة سيشاركون في الحدث. وقال: «نتوقع منافسات قوية واستفادة كبرى من لاعبينا، لأنهم سيواجهون لاعبين مصنفين من مختلف دول العالم، في بطولة بمواصفات عالمية، وسيصبّ كل ذلك في رفع مستوى لاعبينا في المنتخبات والأندية، من سن 16 سنة فما فوق».

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