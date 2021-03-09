الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي يفوز ببطولة الدرّاجات الهوائية

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

توّج نائب مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي العميد حميد الكويتي، فريق قطاع الأمن الجنائي بالمركز الأول لبطولة الدرّاجات الهوائية «رجال»، ضمن درع قائد عام شرطة أبوظبي للتفوق الرياضي للموسم 2020-2021. وقال بيان صحافي: «أقيمت البطولة بجزيرة الحديريات في أبوظبي لمسافة 30 كيلومتراً، وبمشاركة 10 فرق تمثل القطاعات الشرطية، حيث حاز فريق شؤون الأمن والمنافذ على المركز الثاني، وفاز فريق قطاع المهام الخاصة بالمركز الثالث».

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