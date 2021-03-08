النصر يجري 300 مسحة أسبوعياً لضمان سلامة اللاعبين

المصدر:
  • دبي ■ الإمارات اليوم
التاريخ:

أكد المدير التنفيذي لشركة النصر للألعاب الرياضية، أحمد الجناحي، أن النادي يجري 300 مسحة كورونا كل أسبوع لضمان سلامة لاعبيه.

وقال الجناحي في تصريح صحافي: «إن النادي - في إطار إجراءاته الاحترازية لضمان سلامة لاعبيه وكل أجهزته الفنية والإدارية من فيروس (كورونا) - يقوم بإجراء أكثر من 300 مسحة كل أسبوع، ورغم ذلك تأثرت بعض فرق النادي بغياب عدد من أبرز اللاعبين، في مشوار المنافسات بسبب الإصابة بالفيروس».

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