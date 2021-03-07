تراولي يمنح عجمان "نقطة مضيئة" في الدوري

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

انتعشت أمال عجمان في البقاء بدوري المحترفين لكرة القدم، اذ انتزع تعادلاً بطعم الفوز من ضيفه الوحدة 3-3، بعد أن كان متأخراً بفارق هدفين قبل 13 دقيقة من نهاية اللقاء.

وكان الغامبي أبو بكر تراولي، هو بطل المباراة الأول، بعد أن تسبب في هدفي عجمان الأول والثاني واستطاع أن يُكلل مجهوده بهدف التعادل.

وتقدم الفريق الزائر عن طريق إسماعيل مطر، الذي سجل أولى أهداف اللقاء، "6"، قبل أن يتعادل المدافع، عبد الله صالح لأصحاب الأرض، "31"، ثم عاود السلوفيني، ماتافز، التقدم من جديد للوحدة، "43"، لينتهي الشوط الأول عند تلك النتيجة.

وتمكن السوري، عمر خريبين، من توسيع الفارق لمصلحة أصحاب السعادة "63"، الا أن عجمان انتفض بعد ذلك وتمكن من تسجيل هدفين عن طريق ماريو غارديل من ضربة جزاء، "77"، وتعادل أبو بكر تراولي قبل سبعة دقائق من نهاية اللقاء، ورفع عجمان رصيده إلى 10 نقاط في المركز قبل الأخير دون تغير متساويا مع الفجيرة، الذي يتفوق بفارق الأهداف، فيما رفع الوحدة رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع.

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